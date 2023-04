Good Faces via Unsplash

Depuis 2016, Thomas Messias porte du vernis à ongles… Et il va très bien, il vous remercie. Pour un homme cisgenre hétérosexuel, que veut dire le fait d'arborer ce genre d'artifice? Et surtout, qu'est-ce que ça ne veut pas dire? C'est le sujet de cet épisode où se croisent Harry Styles, David Beckham et quelques chevreaux.

À lire sur le même sujet: En 2016, les hommes ne sont toujours pas prêts pour le male polish

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est archi dominante, sauf lorsqu'il s'agit de remettre en question les privilèges des hommes.

Références:

«Le Loup et les Sept Chevreaux», Les P'tits z'Amis.

«Baupin: Cécile Duflot sort du silence», «C à vous»

«Les 14 victimes présumées de Denis Baupin posent à visage découvert», L'Express, 20 février 2017

«Si vous voyez un homme avec un ongle vernis, voici ce que cela signifie», Lama Faché via Youtube

Mansplaining est un podcast de Thomas Messias produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale: Nina Pareja

Montage: Mona Delahais assisté de Clémentine Amblard

Réalisation: Mona Delahais

Musique: «Warm Sea», Savvier

Si vous aimez Mansplaining, pensez à l'exprimer en lui donnant la note maximale sur votre plateforme de podcast préférée, en en parlant autour de vous et en laissant plein de commentaires bienveillants sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Mansplaining). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.