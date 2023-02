En mêlant les connaissances neurologiques d'Anaïs Roux du podcast Neurosapiens aux approches sociologiques de Thomas Messias, cet épisode spécial de Mansplaining évoque les différences et similitudes des genres côté sexualité.

Existe-t-il ou non une différence entre les sexes en matière de libido? Comment fonctionne l'orgasme dans le cerveau d'un homme et d'une femme? Combien de fois par jour les hommes et les femmes pensent-ils au sexe? Existe-t-il des différences hommes-femmes dans les comportements sexuels?

Basé sur des échanges de notes vocales des deux hosts, l'épisode propose de dépasser les idées reçues et d'ouvrir de nouvelles perspectives sur le sexe, le genre et le fonctionnement de l'être humain.

À lire sur le même sujet: La bisexualité (aussi) se voit dans le cerveau

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est archi dominante, sauf lorsqu'il s'agit de remettre en question les privilèges des hommes.

Références:

«Les mille facettes de la sexualité», Thema (novembre 2022)

«Virtual Reality Is Sexist: But It Does Not Have to Be», Stanney, Fidopiastis, Foster (31 janvier 2020)

«Porn use and men's and women's sexual performance: evidence from a large longitudinal sample», Psychological Medicine (2022)

«Sex drive: Theoretical conceptualization and meta-analytic review of gender differences», Frankenbach, Weber, Loschelder, Kilger, Friese (2022)

«Couples' Sexual Communication and Dimensions of Sexual Function: A Meta-Analysis», Université du Texas (2019)

«He is a Stud, She is a Slut! A Meta-Analysis on the Continued Existence of Sexual Double Standards», Personality and Social Psychology Review (2020)

«A Meta-Analytic Review of Research on Gender Differences in Sexuality», Université du Wisconsin (1993-2007)

Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Production éditoriale: Benjamin Saeptem Hours et Nina Pareja, avec Léonard Billot, Clélia Simpson et Arthur Soria pour LACMÉ Production

Réalisation et montage: Benjamin Saeptem Hours et Nina Pareja

Musique: «Warm Sea», Savvier et «Keep on going», Joakim Karud

Si vous aimez Mansplaining, pensez à l'exprimer en lui donnant la note maximale sur votre plateforme de podcast préférée, en en parlant autour de vous et en laissant plein de commentaires bienveillants sur les réseaux sociaux

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Mansplaining).