C'est la comédie romantique de Noël la plus célèbre au monde. Sorti il y a dix-neuf ans, le film Love actually enchante ses fans, qui le visionnent à chaque fin d'année. Mais lorsque même son réalisateur et scénariste affirme que si c'était à refaire, il ferait un certain nombre de choses différemment, c'est qu'il est temps de le revoir avec un autre regard, pour observer la façon dont il traite les relations amoureuses en général, et les femmes en particulier.

À lire sur le même sujet: Cinq films pour celles et ceux que la magie de Noël indiffère ou exaspère

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est archi dominante, sauf lorsqu'il s'agit de remettre en question les privilèges des hommes.

