Leonardo DiCaprio n'est jamais sorti avec une femme de plus de 25 ans, alors qu'il est bientôt quinquagénaire. À l'image de l'acteur, les hommes qui fréquentent des femmes bien plus jeunes qu'eux sont légion, et cela semble socialement bien plus acceptable que l'inverse.

La domination masculine s'exprime aussi à travers la façon dont les relations amoureuses sont considérées par la société, et cela vaut le coup d'en prendre conscience.

À lire sur le même sujet: Pourquoi les couples où l'homme est plus vieux choquent-ils autant?

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est archi dominante, sauf lorsqu'il s'agit de remettre en question les privilèges des hommes.

Références:

Infographie sur la comparaison entre l'âge de Leonardo DiCaprio et celui de ses compagnes, 2019, Reddit.

Publication Instagram sur la rumeur de couple entre Leonardo DiCaprio et Eden Polani, 8 février 2023, Oh! My Mag.

«L'irrésistible attrait de la jeunesse», Vincent Cocquebert, 8 septembre 2016, Marie-Claire.

Yann Moix: «J'aime les femmes plus jeunes, je n'en suis pas responsable et je n'en ai pas honte!», «On n'est pas couché», 12 janvier 2019, France 2.

«Le problème avec les hommes qui n'aiment que les femmes asiatiques», Pauline Verduzier, 17 janvier 2019, Slate.fr.

«Yann Moix n'a pas inventé l'attirance des hommes pour les femmes plus jeunes qu'eux», Daphnée Leportois, 14 janvier 2019, Slate.fr.

Théorie de la classe de loisir, Thorstein Veblen, 1899.

Publication Instagram sur l'âge des partenaires à l'écran de Denis Podalydès, 8 février 2023, Brin de Flamme.

Mansplaining est un podcast de Thomas Messias produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale: Nina Pareja

Montage: Mona Delahais, assistée de Clémentine Amblard

Réalisation: Mona Delahais

Musique: «Warm Sea», Savvier

Si vous aimez Mansplaining, pensez à l'exprimer en lui donnant la note maximale sur votre plateforme de podcast préférée, en en parlant autour de vous et en laissant plein de commentaires bienveillants sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Mansplaining). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.