Thomas Lefebvre via Unsplash

La journaliste Mathilde Saliou enquête sur la place des femmes et des minorités sur internet dans son livre «Technoféminisme».

Dans le domaine du numérique, c'est comme si les femmes et les minorités étaient toujours perdantes. Cyberharcelées, invisibilisées, victimes d'algorithmes pensés par et pour des hommes blancs, elles subissent injustices et oppressions.

Dans son livre Technoféminisme, la journaliste Mathilde Saliou inspecte internet et le monde de la tech sous le prisme des inégalités, tout en cherchant des clés pour qu'un futur meilleur soit possible.

À lire sur le même sujet: En ligne, on s'échange du «revenge porn» comme des cartes Pokémon

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est archi dominante, sauf lorsqu'il s'agit de remettre en question les privilèges des hommes.

Références:

«L'enfer quotidien que subissent les streameuses», Popcorn, YouTube

«Être streameuse est un enfer. (Deepfake, forums, insultes...)», Popcorn, YouTube

«Gaming et harcèlement, tout sauf un jeu….», Tataki, YouTube

«Trois streameuses alertent sur le cyberharcèlement: menaces de viol, insultes sexistes et sexuelles», Konbini, YouTube

«Sur les réseaux sociaux, une vague de témoignages de streameuses a émergé pour dénoncer le cyberharcèlement», «Quotidien», TikTok

Mansplaining est un podcast de Thomas Messias produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale: Nina Pareja

Montage et réalisation: Victor Benhamou et Aurélie Rodrigues

Si vous aimez Mansplaining, pensez à l'exprimer en lui donnant la note maximale sur votre plateforme de podcast préférée, en en parlant autour de vous et en laissant plein de commentaires bienveillants sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Mansplaining). Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.