Cet été dans Mansplaining, Thomas Messias continue de questionner les masculinités tous les quinze jours. Un hors-série sous forme d'entretiens intimes avec des hommes.



Dans ce troisième épisode, il discute avec Ismael, un étudiant franco-algérien âgé de 23 ans. Au micro, ce dernier raconte le contexte familial dans lequel il a évolué, de l'abandon de son père à ses 10 ans aux rapports conflictuels qu'il entretient avec son unique frère.

De ce témoignage intime, Ismael analyse sa construction en tant qu'homme au sein de la société, remplie d'injonctions à être un «vrai homme». «À cause de ces injonctions à “être un homme”, on passe à côté de plein de choses», déplore-t-il. Il estime pourtant qu'avoir grandi dans la campagne lui a permis de développer une certaine sensibilité.

À lire sur le même sujet: Le mythe de la virilité n'a pas disparu, il a muté

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est archi-dominante, sauf lorsqu'il s'agit de remettre en question les privilèges des hommes.



Mansplaining est un podcast de Thomas Messias produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale: Nina Pareja

Montage et réalisation: Mona Delahais

Musique: «Warm Sea», Savvier et «On My Way», Ghostrifter

Si vous aimez Mansplaining, pensez à l'exprimer en lui donnant la note maximale sur votre plateforme de podcast préférée, en en parlant autour de vous et en laissant plein de commentaires bienveillants sur les réseaux sociaux. Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram (retrouvez-y aussi le compte de Mansplaining).