Cet été dans Mansplaining, Thomas Messias continue de questionner les masculinités tous les quinze jours. Un hors-série sous forme d'entretiens intimes avec des hommes.



Pour ce deuxième épisode, il a choisi d'inviter son propre frère, Clément Messias. Un entretien dans lequel ce dernier analyse ses représentations de la masculinité, de celles de son enfance (Fight Club, les boys bands) à aujourd'hui.

Pendant longtemps, Clément ne s'est pas questionné sur son statut d'homme. Il admet même en avoir certainement profité malgré lui. Sans être un partisan du «not all men» (le principe de réfuter la généralisation des faits à tous les hommes), il raconte avoir souvent honte d'être un homme au vu de certains comportements.

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité.



Mansplaining est un podcast de Thomas Messias produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale: Nina Pareja

Prise de son, montage et réalisation: Mona Delahais

Musique: «Warm Sea», Savvier et «On My Way», Ghostrifter

