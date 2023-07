Cet été dans Mansplaining, Thomas Messias continue de questionner les masculinités tous les quinze jours, avec des épisodes hors-séries sous forme d'entretiens intimes avec des hommes.

Le premier invité est le documentariste Sikou Niakate, auteur et interprète du podcast JOUR NOIR de StudioFact Media Group. Il a également réalisé le long-métrage Dans le noir, les hommes pleurent, dans lequel plusieurs hommes issus de quartiers populaires s'installent les uns après les autres sur un canapé pour évoquer les obligations masculines. Un documentaire qui était à l'origine «un subterfuge» pour poser les questions qu'il n'osait pas poser dans la vraie vie. «Si les hommes ne confient pas ce qui révèle de leurs émotions, c'est parce qu'ils ont trop peur du regard des autres», explique le réalisateur à Thomas Messias.

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est archi-dominante, sauf lorsqu'il s'agit de remettre en question les privilèges des hommes.



Mansplaining est un podcast de Thomas Messias produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale: Nina Pareja

Prise de son, montage et réalisation: Mona Delahais

Musique: «Warm Sea», Savvier et «On My Way», Ghostrifter

