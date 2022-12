Quand les hommes se montrent trop désespérants, certaines femmes les remplaceraient volontiers par des êtres synthétiques, capables de se rendre plus utiles et paradoxalement plus humains. Mais faut-il rire ou pleurer de cette idée de plus en plus souvent abordée par la fiction? Le robot homme cisgenre sera-t-il bientôt le cadeau de Noël en vogue? Ou se trompe-t-on de problématique?

À lire sur le même sujet: L'intelligence artificielle va-t-elle dépasser l'intelligence humaine?

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est archi dominante, sauf lorsqu'il s'agit de remettre en question les privilèges des hommes.

