Jusqu'ici, lorsqu'on cherchait des documentaires et surtout des fictions sur le thème de l'intersexuation, on ne trouvait quasiment rien. Les choses sont peut-être en train de changer, car voici Chair tendre, série française dont le personnage principal est intersexe, et qui traite cette situation avec autant de sensibilité que d'intelligence. On en parle avec Yaël Langmann, créatrice et coréalisatrice de la série.

À lire sur le même sujet: Personnes intersexes: informer et soigner, sans jamais plus mutiler

Un mercredi sur deux, Mansplaining observe les masculinités à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Parce que la parole masculine est archi dominante, sauf lorsqu'il s'agit de remettre en question les privilèges des hommes.

Références:

Chair Tendre de Yaël Langmann et Jérémy Mainguy, FranceTV



Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Réalisation et montage: Mona Delahais

Musique: «Warm Sea», Savvier

