Mamie dans les orties

Rita est une sacrée rencontre. Je me souviens être rentrée à pied chez moi après notre échange, j'avais besoin de digérer ce qu'elle m'avait livré et surtout, j'avais besoin de voir le ciel et sentir l'air libre autour de moi. Car oui, Rita est un oiseau libre, une femme remplie de mille vies et mille aventures. Elle m'a fait voyager autant qu'elle m'a fait pleurer.

Rita part, voyage, se bat, continue de vivre, surmonte les épreuves et toujours, elle rebondit. J'aime par-dessus tout son entrain pour la vie et ses yeux brillants qui s'illuminent lorsqu'elle raconte ses voyages et ses aventures.

Rita c'est la tequila, Cuba et un Paris révolutionnaire. C'est la joie, la dureté de la vie, les hommes et l'amour, malgré tout. Merci Rita pour ton partage et ta force. Merci aux petits frères des pauvres d'apporter la chaleur humaine et la joie à chaque personne accompagnée. Merci à la vie d'avoir provoqué cette rencontre.

