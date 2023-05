Mamie dans les orties

Eliane c'est un soleil. Vous allez l'entendre, vous allez sentir les rayons vous caresser la peau et faire travailler vos zygomatiques. Eliane c'est un soleil qui fait rire, qui nous captive, qui nous fait oublier tout le reste. À plusieurs reprises j'ai dû lui redemander son âge, tellement elle me fascinait!

Eliane est la 45ème mamie de ce podcast, la 45ème rencontre. À chaque fois on se note une chose que l'on a appris et qu'on conservera pour le reste de notre vie. Aujourd'hui, on part avec l'importance du caractère. La joie provoque la joie, l'acceptation de la vie provoque le bonheur et clairement, le bonheur est contagieux. Eliane est une leçon de vie à elle seule, l'entendre c'est se rappeler que la vie se doit d'être riche, riche en amour.

