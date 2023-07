Mamie dans les orties

Betty habite un appartement dans le 16e à Paris. Elle est coquette, ultra dynamique et franchement sublime. Sa vie… c'est un voyage incessant entre le brésil et la France. Betty elle fait tout avec une modernité décapante, sans même s'en rendre compte. Femme indépendante, travailleuse et rieuse… elle inspire la joie.

La vie de betty c'est un voyage à bord du bateau Rio-Paris s'achève. Comme toute croisière, on en a bien profité, malgré les quelques remous, jamais on s'est demandé comment le bateau marchait et ce qui avait fallu comme énergie pour faire bouger ce paquebot. La vie de Betty c'est un peu ça, elle fait tout avec naturel, comme si c'était facile. Comme si c'était facile de divorcer, au brésil, dans les années 1970, comme si c'était facile d'élever seule, ses 4 enfants, avec une carrière de styliste, comme si c'était facile de tout quitter pour revenir en France après tant d'années et de souvenir à l'autre bout du monde.

Betty, merci. Pour ce voyage, votre temps, votre vitalité et ces yeux rieurs que je garde en mémoire. Et merci aussi, grâce à vous je suis allée acheter mon premier deux pièces depuis l'adolescence… depuis je me sens forte comme une Betty quand je le porte !

Crédits:

Réalisation, montage et mixage: Marion de Boüard et Héloïse Pierre

Identité sonore: Christopher Noble

Identité Visuelle: Jeanne Dufief