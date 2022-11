Mamie dans les orties

Notre tour d'horizon des mamies de France s'est achevé il y a plus d'un an chez Noëlle. Et quelle rencontre! Nous l'avons choisie pour achever notre troisième saison car son franc-parler et son histoire sont rares, vous allez le comprendre très vite. Noëlle a vécu la guerre de près, l'Afrique coloniale, un accouchement atypique, entre autres aventures.On vous laisse maintenant savourer chaque seconde de son récit, vous allez l'entendre c'est passionnant.L'enfance de Noëlle a été particulièrement marquée par la guerre, qu'elle a vécu au contact des Allemands et des bombardements dans sa ville natale mais aussi à travers l'histoire d'un père prisonnier. Elle décrit malgré tout des moments heureux, bien entourée par sa famille. Jusqu'à la rencontre avec un mari, qu'elle n'a pas vraiment choisi mais pour lequel naît un amour profond et durable.La vie de femme de Noëlle a démarré très tôt, trop tôt peut-être. Elle a été immergée jeune dans un univers colonial et d'expatriation, qu'elle a à sa façon adopté. Sa connaissance précoce de son propre corps et de la sexualité sont une vraie richesse, qu'elle utilise tout au long de sa vie.Et voilà, notre saison s'achève. Merci à toutes et tous d'avoir contribué sur Ulule pour permettre ce tour de France des mamies. Ce fut un réel plaisir. Merci à toutes ces femmes d'avoir raconté leur vie à notre micro et merci à vous pour votre soutien et votre fidélité.

Réalisation, montage et mixage : Marion de Boüard et Héloïse Pierre

Identité sonore : Christopher Noble

Identité Visuelle : Jeanne Dufief