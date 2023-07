L'instant où...

La cavale de Paul Touvier a duré près de 50 ans. Ce collaborateur du régime de Vichy est condamné à mort deux fois pour avoir organiser des rafles et fait fusiller sept prisonniers juifs mais grâce à la protection de catholiques, il arrive à s'enfuir et à se cacher pendant 50 ans. Jusqu'à ce que Philippe Mati, capitaine de gendarmerie le traque et le retrouve dans un monastère. Une enquête qu'il raconte.



«Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire de la plus longue chasse à l'homme de France. Près d'un demi-siècle aux trousses d'un collabo: Paul Touvier. Caché dans un monastère et traqué par le capitaine Philippe Mati, de la section de recherches de Paris après une enquête incroyable. Paul Touvier, 12 balles dans la peau avait dit De Gaulle. Il est le premier français condamné pour crime contre l'humanité. Il faut mesurer le poids des mots: crime contre l'humanité. Le titre des salauds parmi les salauds. Pourtant, le milicien a bénéficié d'années de complicité, des années, et c'est un vieillard qui sera finalement arrêté en 1989.»