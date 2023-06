L'instant où...

Sonia est la femme qui a retrouvé et dénoncé Abdelhamid Abaaoud, le chef exécutif des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Par son courage, Sonia a empêché les terroristes de tuer à nouveau. Menacée, elle est la première «témoin protégée» de France. Elle a accepté de livrer son témoignage exceptionnel.

«Dans cet épisode, vous allez entendre un document exceptionnel. On ne peut pas vous dire où ni comment cet entretien a été réalisé. Vous allez entendre un témoin protégé. Elle s'appelle Sonia. C'est la femme qui a permis d'arrêter Abdelhamid Abaaoud, l'un des terroristes du 13 novembre 2015. Peut-être le commanditaire des attentats... Sonia, c'est un témoin exceptionnel. Ça n'a pas été facile de la convaincre de parler, ni de convaincre son avocate de laisser Sonia nous parler. C'est l'un des personnages clé des attentats et de l'enquête qui va suivre les attentats. Et j'ai été très surpris quand je l'ai vu arriver: c'est une femme pleine d'humour, avec un poids qui pèse sur ses épaules pour arriver à se détacher de la menace. Aller fumer sa clope dehors, revenir en se marrant... Et j'ai trouvé que c'est quelqu'un qui a un courage qui a été tellement déterminant... C'est un exemple.»