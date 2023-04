Guy Savoy et Mathieu Avanzi font le lien entre langage, nourriture et (agri)culture.

Dans le cadre de l'exposition «La Vallée» de Fabrice Hyber, la Fondation Cartier invite Guy Savoy, cuisinier dont l'établissement a été nommé meilleur restaurant du monde par La Liste pour la 6e année consécutive, et Mathieu Avanzi, linguiste, au programme de discussions «Les Voix de la Vallée». Au sein de l'exposition, ils dialoguent en public afin d'éprouver les hypothèses proposées par Fabrice Hyber dans ses toiles.

Ils évoquent tout ce qui nous passe par la bouche, des mots aux aliments, et se demandent comment la langue et la gastronomie forgent notre culture. En prenant appui sur les œuvres Word food, Babel et Le Jeu nécessaire, ils font le lien entre langage, nourriture et (agri)culture.

Pour écouter les autres épisodes, rendez-vous sur le site de la Fondation Cartier.

Les Voix de la Vallée, une proposition de Fabrice Hyber dans le cadre de son exposition «La Vallée», produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec *Duuu Radio / Loraine Baud et Simon Nicaise.

Réalisation, montage et mixage: Elen Huynh, Noé Mignard et Antoine Bérenger

Habillage sonore: Simon Ripoll-Hurier

---------------------------------------------------------------------------------------------------

À propos des intervenants:

À 15 ans, Guy Savoy décide qu'il sera «cuisinier... ou rien!». Il apprend les richesses et les devoirs de ce métier aux côtés du chocolatier de sa ville, Louis Marchand, puis chez Les Frères Troisgros, chez Lasserre à Paris, au Lion d'Or à Genève et à L'Oasis à La Napoule. Il est ensuite remarqué par Claude Vergé qui lui confie La Barrière de Clichy. À 27 ans, il ouvre son premier restaurant à Paris et y obtient rapidement la reconnaissance du monde de la gastronomie. Guy Savoy est désormais installé au 11, quai de Conti et possède deux étoiles au guide Michelin.

Mathieu Avanzi est professeur à l'Université de Neuchâtel (Suisse), où il dirige actuellement le Centre de dialectologie et d'étude du français régional. Ses travaux portent sur la variation géographique du français (mots régionaux, expressions locales, variantes de prononciation et accents), et les rapports qu'entretiennent les Français régionaux avec les dialectes galloromans. Il anime le blog «Français de nos régions» et est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Comme on dit chez nous (2020) et Comme on dîne chez nous (2021), tous deux parus aux éditions Le Robert.