Dans le cadre de l'exposition «La Vallée» de Fabrice Hyber, la Fondation Cartier invite Fatoumata Kébé, astrophysicienne, et Emanuele Coccia, philosophe, à inaugurer le premier cours du soir «Les Voix de la Vallée». Au sein de l'exposition, ils dialoguent en public afin d'éprouver les hypothèses proposées par Fabrice Hyber dans ses toiles.

Prenant appui sur les œuvres Le Musée du plastique, Pente d'eau, Artifice New World, Nouvelle répartition du monde ou encore Nouveau monde, ces deux experts dans leur domaine se posent la question: «Le ciel est-il devenu une poubelle?» et échangent sur les thèmes des débris spatiaux, du complotisme ainsi que de la forme de la Terre vue de l'espace.

Idée originale: Fabrice Hyber

Production: Fondation Cartier pour l’art contemporain et *Duuu Radio / Loraine Baud et Simon Nicaise

Réalisation, montage et mixage: Elen Huynh, Valentin Fleury, Paul Castillon, Antoine Bérenger et Oscar Berger

Habillage sonore: Simon Ripoll-Hurier

À propos des intervenants:

Emanuele Coccia est un philosophe italien, maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales depuis 2011. Il a d'abord suivi une formation en agronomie avant de s'orienter vers la philosophie et la philologie. Il est l'auteur de La Vie sensible, de La Vie des plantes: une métaphysique du mélange, de Métamorphoses et de Philosophie de la maison. En 2019 et 2021, il a contribué à l'exposition «Nous les Arbres», présentée à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris et au Power Station of Art à Shanghai, ainsi qu'au catalogue publié pour l'occasion. Il a également contribué à l'ouvrage de Damien Hirst Cerisiers en fleurs, publié par la Fondation Cartier en 2021.

Fatoumata Kebe est docteure en astronomie de Sorbonne Université, elle s'est spécialisée dans l'étude de l'environnement spatial et des nébuleuses planétaires. Formée à l'ingénierie spatiale à l'Université de Tokyo, Fatoumata Kebe copréside actuellement le comité des astronomes en début de carrière de l'Union astronomique internationale et est membre du comité des jeunes chercheur·se·s de la Royal Astronomical Society. Il y a six ans, Fatoumata Kebe a fondé l'association Éphémérides, qui promeut la pratique et l'enseignement de l'astronomie auprès du grand public.