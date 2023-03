Matthieu Auzanneau et Romain Troublé évoquent les enjeux climatiques liés à l'exploitation du pétrole et des fonds marins.

Dans le cadre de l'exposition «La Vallée» de Fabrice Hyber, la Fondation Cartier invite Matthieu Auzanneau, auteur spécialiste d'écologie et directeur du Shift Project, et Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara Océan, au programme de cours du soir «Les Voix de la Vallée». Au sein de l'exposition, ils dialoguent en public afin d'éprouver les hypothèses proposées par Fabrice Hyber dans ses toiles.

Prenant appui sur les œuvres Liquid Sun, Le Musée du plastique et Fountains, ces deux experts dans leur domaine se posent la question d'une transition énergétique nécessaire, des solutions envisageables face à la raréfaction des ressources naturelles et en faveur de la sauvegarde des océans.

Pour écouter les autres épisodes, rendez-vous sur le site de la Fondation Cartier.

Les Voix de la Vallée, une proposition de Fabrice Hyber dans le cadre de son exposition «La Vallée», produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec *Duuu Radio / Loraine Baud et Simon Nicaise.

Réalisation, montage et mixage: Elen Huynh, Paul Castillon, Antoine Bérenger et Oscar Berger

Habillage sonore: Simon Ripoll-Hurier

---------------------------------------------------------------------------------------------------

À propos des intervenants:

Matthieu Auzanneau est un auteur et blogueur spécialiste d'écologie et d'économie, directeur du think tank de la transition énergétique The Shift Project. Durant plus de dix ans, il a été journaliste à la croisée de l'économie et l'écologie (Le Monde, Arte, etc.) et depuis 2010, il est l'un des blogueurs invités de la rédaction du Monde, avec le blog «Oil Man, chroniques du début de la fin du pétrole». Il a publié Or Noir, la grande histoire du pétrole (La Découverte, 2015), récompensé par le Prix spécial de l'Association des économistes de l'énergie (AEE). Plus récemment, il a coécrit Pétrole : le déclin est proche avec Hortense Chauvin (Éditions du Seuil/Reporterre, 2021).

Romain Troublé est titulaire d'un double diplôme en biologie moléculaire de Sorbonne Université et de gestion d'entreprise à HEC-Telecom Paris. En tant que régatier de haut niveau, il a participé à deux reprises à la Coupe de l'America au sein de l'équipe de France, et a organisé des expéditions d'aventure et scientifiques au pôle Nord, au pôle Sud et en Sibérie. À partir de 2004, il organise les expéditions de la goélette Tara aux côtés des fondateurs et devient directeur général de la Fondation Tara Océan en 2009. Depuis 2017, engagé, Romain Troublé est également président de la Plateforme Océan & Climat qui cherche à promouvoir l'importance vitale de l'océan au sein de l'accord de Paris.