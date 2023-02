Paul B. Preciado et Pauline Déroulède évoquent les métamorphoses du corps à travers les prothèses, le sport, la politique et les hormones.

Dans le cadre de l'exposition «La Vallée» de Fabrice Hyber, la Fondation Cartier invite Paul B. Preciado, philosophe, commissaire d'exposition et écrivain, et Pauline Déroulède, championne de France de paratennis, au programme de cours du soir «Les Voix de la Vallée». Au sein de l'exposition, ils dialoguent en public afin d'éprouver les hypothèses proposées par Fabrice Hyber dans ses toiles.

Ils évoquent les métamorphoses du corps à travers les prothèses, le sport, la politique et les hormones. En prenant appui sur les œuvres Placenta, Herb et Polyptyque du sport, leur discussion porte sur: «Corps cultivé, corps biopolitique, vers un individu mutant et libre».

Pour écouter les autres épisodes, rendez-vous sur le site de la Fondation Cartier.

Les Voix de la Vallée, une proposition de Fabrice Hyber dans le cadre de son exposition «La Vallée», produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec *Duuu Radio / Loraine Baud et Simon Nicaise

Réalisation, montage et mixage: Elen Huynh, Paul Castillon, Antoine Bérenger et Oscar Berger

Habillage sonore: Simon Ripoll-Hurier

---------------------------------------------------------------------------------------------------

À propos des intervenants:

Paul B. Preciado est un des penseurs contemporains les plus importants dans les études du genre, les politiques sexuelles et le corps. Boursier Fulbright, il a d'abord étudié à la New School for Social Research de New York, où il fut élève de Jacques Derrida, puis est devenu docteur en philosophie et théorie de l'architecture à l'Université de Princeton. Il a enseigné la philosophie du corps et la théorie transféministe à l'Université Paris VIII-Saint Denis et à l'Université de New York. Il est l'auteur de Manifeste Contra-Sexuel (2001), Testo Junkie, Sexe, drogues et biopolitique (2008), Pornotopie, (2011), Un Appartement sur Uranus (2019), Je suis un monstre qui vous parle (2020) et Dysphoria Mundi (2022). Il publie ses chroniques régulièrement dans Libération.

Pauline Déroulède est victime d'une injustice, un soir d'octobre 2018, lorsqu'elle est fauchée par un chauffard de 92 ans. À 28 ans, elle perd sa jambe gauche. Une douzaine d'anesthésies générales et de longs mois de rééducation suivront... Mais, comme elle le dit elle-même avec abnégation: «Je suis une femme debout.» Pauline, sportive accomplie, formule très rapidement une ambition: devenir championne olympique de tennis fauteuil aux Jeux paralympiques de Paris en 2024. Pauline est actuellement n°1 française, n°17 au classement mondial et double championne de France de tennis fauteuil (2021 & 2022). Modèle de résilience, c'est une jeune femme combative, positive, ouverte et engagée.