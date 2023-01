Fiction et intelligence des arbres. | Avec Marie Darrieussecq, écrivaine, et Ernst Zürcher, ingénieur forestier.

Dans le cadre de l'exposition «La Vallée» de Fabrice Hyber, la Fondation Cartier invite Marie Darrieussecq, écrivaine, et Ernst Zürcher, ingénieur forestier, au programme de cours du soir «Les Voix de la Vallée». Au sein de l'exposition, ils dialoguent en public afin d'éprouver les hypothèses proposées par Fabrice Hyber dans ses toiles.

Ce soir, prenant appui sur les œuvres Orage, Impossible – 100 pommes, 1000 cerises, Réinvention de la forêt ou encore L'Arbre mental, Marie Darrieussecq et Ernst Zürcher se posent la question: «Comment vivre dans la forêt?» et échangent sur les thèmes de la fiction et de l'intelligence des arbres.

Les Voix de la Vallée, une proposition de Fabrice Hyber dans le cadre de son exposition «La Vallée», produite par la Fondation Cartier et réalisée en collaboration avec *Duuu Radio / Loraine Baud et Simon Nicaise

Réalisation, montage et mixage: Elen Huynh, Paul Castillon, Antoine Bérenger et Oscar Berger

Habillage sonore: Simon Ripoll-Hurier

À propos des intervenants:

Marie Darrieussecq est une écrivaine née en 1969 au Pays basque. Ancienne normalienne, ancienne psychanalyste, elle a publié une vingtaine de livres. Prix Médicis et Prix des Prix en 2013 pour son roman Il faut beaucoup aimer les hommes, elle collabore avec des magazines d'art contemporain en France et en Grande-Bretagne. Elle a reçu le Prix CIEF pour l'ensemble de son œuvre, qui est traduite dans de nombreux pays. La mer, les forêts et les animaux font partie de ses thèmes de prédilection, notamment dans son roman Notre vie dans les forêts (2017). Plus récemment, Pas Dormir, un essai sur l'insomnie, est paru chez POL (septembre 2021).

Ernst Zürcher est un ingénieur forestier suisse, docteur en sciences naturelles, professeur et chercheur en sciences du bois à la Haute École spécialisée bernoise. Il étudie plus particulièrement les structures temporelles des arbres (la chronobiologie) et est l'auteur de nombreux articles scientifiques et de deux ouvrages: Les arbres, entre visible et invisible: s'étonner, comprendre, agir (2016/2021) et Planter un arbre et créer une forêt (2021). Il est connu pour son approche sensible des arbres et son intérêt marqué pour les caractéristiques à peine perceptibles et encore non expliquées des arbres.