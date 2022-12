En 2021, l'OMS établissait que près d'une femme sur trois dans le monde indiquait avoir été exposée à des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire intime ou de quelqu'un d'autre au cours de leur vie. Exacerbées par la pandémie de Covid-19, ces violences peuvent avoir des incidences néfastes sur la santé physique, mentale, sexuelle et procréative de ces femmes.

Des dispositifs existent pour aider les femmes victimes de violences conjugales à reprendre pied et à retrouver un pouvoir sur leur vie, pouvoir qui leur a été retiré.

Rencontre avec Karen, bénéficiaire de l'association Planet Aventure, qui aide les femmes à se reconstruire grâce au sport, Delphine Wentzo, directrice de l'association, Ghada Hatem, médecin gynécologue, fondatrice de la Maison des femmes et Sarah Barukh, écrivaine.

Avec un peu de volonté et une bonne dose d'intrépidité, on peut changer nos vies, celles des autres, changer le monde en un peu mieux, bref, on peut rendre possible l'impossible.... Parce que la philanthropie est une des clés pour de meilleurs lendemains, nous avons voulu, dans ce podcast, vous présenter les Intrépides qui se mettent au service des autres.

