Les histoires du monde de Courvole

Raconte-moi une bêtise

Raconte-moi une bêtise, le podcast drôle et pas sage où des adultes racontent leur plus belle bêtise d'enfance. Petits, on a en tous fait et les enfants adorent qu'on leur raconte. Ce podcast leur chuchote à l'oreille les mésaventures d'enfants...