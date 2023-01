Les histoires du monde de Courvole

Quand Louise va se coucher, elle est inquiète car depuis quelques jours, elle sent une présence étrange dans sa chambre.

Une histoire qui parle de la peur du noir, de la magie de l'obscurité et du monde imaginaire que l'on a tous en nous.



Les enfants vont adorer avoir peur du monstre Russteeth et chercher les ombres des gobelins dans l'obscurité.



«Cette histoire se passe dans une petite maison en pierre, un peu à l'écart des autres maisons du village de Belpom, entouré d'arbres centenaires aux formes étranges. Un rituel quotidien est sur le point de se dérouler: le brossage de dent de la petite Louise avant d'aller au dodo. Debout devant le miroir de la salle de bain, elle se brosse les dents, mais elle est pas vraiment concentrée. Elle fait des grimaces et sautille en chantant des airs qu'elle invente. Ses parents lui disent d'arrêter de faire l'idiote et de se dépêcher de se brosser les dents, emain il y a école. Mais ce soir, si Louise fait traîner son brossage de dent, ce n'est pas qu'elle n'a pas envie d'aller dormir, non. C'est pour une toute autre raison.»

Scénario : Aurélien Guillot

Voix : Emilie Bulteau et Aurélien Guillot

Illustration : Lisa Guisquier