Les histoires du monde de Courvole

Ce matin Maman et Hugo sont en retard pour aller à l'école. Il y'a de gros bouchons et un orage incroyable se déclenche. Mais heureusement, Maman va utiliser ses supers pouvoirs pour arranger tout ça!



«Comme tous les jours maman doit emmener Hugo à l'école, mais ce matin, ils ne sont pas vraiment en avance. Ils prennent un petit déjeuner ultra rapide, le temps de se faire une tartine, de la tremper dans une grande tasse de lait, et de se faire une jolie moustache toute blanche. Hugo va s'habiller à toute vitesse et monte dans la voiture: maman l'attend déjà. Le petit équipage démarre et tourne à gauche pour sortir de la petite rue dans laquelle ils habitent, mais au bout de quelques mètres, ils sont arrêtés par le plus long feu de la ville, en haut de la grande avenue qui vient tout juste de passer au rouge.»

Une histoire pleine de tendresse qui raconte comment un petit garçon voit sa maman au quotidien. Comme une super maman aux pouvoir incroyables et qui arrivent toujours à résoudre les plus incroyables situations.

Texte et réalisation : Aurélien Guillot