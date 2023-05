Les histoires du monde de Courvole

Hugo et Anaïs rentrent de l'école et ils ont super faim! Mais ils n'ont pas d'argent pour acheter un goûter à la boulangerie et à la maison, les placards sont vides! Maman qui rentre tout juste du travail dit aux enfants de venir avec elle, direction la grande ville de Hallopollis pour une surprise très mystérieuse!

«Ça y est, l'école est finie! Hugo et Anaïs se rejoingnent devant le portail. Et franchement là ils ont comme un petit creux. En vrai, ils ont hyper faim. Et comme Maman n'est pas encore rentrée du travail. Ils décident de marcher jusqu'à la boulangerie. Le nez collé à la vitrine, Hugo et Anaïs bavent en voyant les délices qui s'étalent devant eux. Hugo a très envie de l'énorme brioche aux pralines juste devant. Il s'imaginent déjà la tremper dans une tasse de lait, et se l'enfourner dans la bouche. Ce serait tellement bon! Quant à Anaïs; elle a repéré des choux à la crème posé les uns sur les autres avec un nappage au sucre glace.»