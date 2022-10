Les histoires du monde de Courvole

Le maître des morts donne l'ordre à Louis le zombie d'aller faire peur aux enfants du village de Belpom. Mais il est trop maladroit et fait rire les enfants qui se moquent de lui. En plus, le maître des morts est vraiment très en colère! Mais Louis va se faire aider par un fantôme expérimenté et affronter ses peurs face à une armée de zombies!



«Dans la région de Belpom, les coches des églises sonnent les douze coups de minuit. Un air froid et brumeux a envahi le petit cimetière de Belos. Tout semble calme et figé pour l'éternité. Mais les tombes alignés les unes à côté des autres se mettent soudainement à trembler. Les pierres tombales s'ouvrent doucement et laissent sortir leurs habitant de leur dernière demeure. Ce sont des zombis. Chacun d'entre eux s'assied sur le bord de sa tombe et semble attendre quelqu'un, ou quelque chose. Un bruit étrange qui semble venir de l'obscurité se rapproche.»



Une histoire remplie de monstres, de zombies, de fantômes, de maladresses, de chansons , de rire, de fun, de trouilles, de bruitages dégoutants.