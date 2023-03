Les histoires du monde de Courvole

Apolline, la marchande de pieds raconte comment son papa, Paulin est parti à la recherche des ombres de l'océan. Quand soudain, un client très étrange interrompt son récit. Il s'agit d'un des sbires de l'industrie Maxximum: Toxxik.

«–Elles sont là. J'ai réussi! J'ai réussi à les rattraper. Droit devant!

Pour être sure de ne pas être semé par les ombres, il ordonna une chose terrible.

–Vous-là au lieu de rester là, à me regarder comme... comme un cornichon, venez m'aider. Chargez moi ce harpon tout de suite.

–Oui monsieur Paulin., à vos ordres. Voilà c'est fait.

–Tenez-moi ça. Vous seriez capable de rater un éléphant dans un couloir.!

Paulin agrippa le harpon, de ses grosses mains puissantes et visa les ombres.

–Surtout ne bougez pas.

Il tira et le harpon atteint sa cible. Aussitôt le bateau relié aux ombres de l’océan par une chaîne solide, prit de la vitesse.

–Raccrochez-vous là où vous le pouvez, ça va brasser!»