Les histoires du monde de Courvole

Neil le géant et Paloma, la dompteuse sont partis en voyage pour retrouver le cirque nomade. Ensemble, ils doivent franchir un obstacle naturel: les dômes da fables. Mais Neil reste coincé et il fait descendre Paloma pour l'aider. Une aventure pleine d'humour, de suspense et de magie, de dents de sabre et de gros bidou.



«Bienvenue dans le monde de Courvole. Neil le géant, qui a toute confiance en Paloma, on ne comprend pas vraiment pourquoi m'enfin c'est comme ça, il enjambe les collines dorées pour partir à la recherche du cirque nomade. Pour la première fois de sa longue vie, il va découvrir le monde de Courvole. Il traverse la forêt de Belpom aussi facilement que l'on marche dans les herbes hautes. Les animaux fuient au passage, les oiseaux s'envolent. Paloma, bien logée dans la sacoche en cuir autour du cou du géant et déposée contre sa barbe, a l'impression d'être la pilote d'une immense machine.»



Scénario et réalisation: Aurélien Guillot

Voix: Emilie Bulteau et Aurélien Guillot

Illustration: Lisa Guisquier