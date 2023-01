Les histoires du monde de Courvole

Maman envoie Hugo chercher des châtaignes givrées dan sle forêt de Belpom pour faire un super dessert. Le petit garçon qui connaît parfaitement la région, part à la recherche de l'ingrédient. Mais à force de chercher il en oublie de prendre des repères et arrive rapidement dans un endroit qu'il ne connaît pas. Il va y découvrir une porte magique qui le projettera dan un monde parallèle.



«En cette matinée d'hiver, les toits des petites maisons en pierre du village de Belpom sont recouverts par une épaisse couche de neige tombée la nuit dernière. Et dans l'une d'entre elle, on dirait bien que l'on prépare de bonnes choses. Ça sent hyper bon dans la maison où habite Hugo et sa famille. Maman est en train de préparer un super repas pour ce soir. Mais il lui manque un ingrédient essentiel pour faire le dessert: des châtaignes givrées qui poussent uniquement dans la forêt. Alors, elle demande à Hugo d'aller en ramasser. Mais attention, il doit bien mettre ses bottes et fermer son manteau, car il fait très froid dehors! Mais le petit Hugo, trop content d'aller ramasser des châtaignes, n'écoute pas vraiment les conseils de sa maman et répond un "oui maman" qui pourrait convenir à tout ce qu'elle pourrait dire dans pareil circonstances.»



Une aventure immersive hors norme qui parle d'écologie, de famille et de magie.

Scénario: Julien et Aurélien Guillot

Texte et réalisation: Aurélien Guillot