Les histoires du monde de Courvole

Le temps des fêtes est à l'arrêt dans le monde de Courvole et Noël n'arrivera jamais si personne ne fait rien. Le Père Noël prévenu de la situation décide d'envoyer deux de ses lutins de confiance à sa recherche: Ginger et Caramel. Une enquête drôle, intrigante, magique et pleine de rebondissements.



«L'atelier du Père Noël, c'est la pleine activité. Toute l'équipe de lutins travaille à fond les ballons. Ils préparent les cadeaux qui vont être distribués à Noël. Comme ça fait des millénaires qu'ils font ça tous les ans, ils ont l'habitude et tout se passe très bien. L'atelier tourne à plein régime. Un oiseau entre par une fenêtre entrouverte. Il vole à travers l'atelier, au-dessus des machines à emballer, à teindre, à cuire ou à jouer de la musique. Il vole jusqu'à l'étage supérieur et entre dans une grande pièce décorée de rouge et de blanc, pour se poser sur la tête d'une grande girafe en peluche.»

Passe de belles fêtes dans le monde de Courvole et son se retrouve en début d'année avec de nouvelles aventures et plein de surprises que tu vas adorer!