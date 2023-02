Les histoires du monde de Courvole

Tu vas pouvoir découvrir qui est Neil, son vrai âge, ce qu'il aime ou pas, son caractère (bon on a déjà une petite idée) et même ses origines.

«Aujourd'hui nous allons ensemble nous intéresser à un personnage très spécial, par son immensité: Niel, le géant tellement grand. C'est ainsi qu'il est nommé et connu dans le monde de Courvole. Sa réputation est à la hauteur de sa taille: immense. Mais aujourd'hui, grâce à cette fiche de personnage, tu vas en apprendre bien plus sur ce géant au grand coeur. Prénom: Niel. Surnom: le "Géant tellement grand", mais aussi le "Gardien des dragons", car il vit en partie entre les rochers en forme de dragons. Géant à la grande barbe rousse et à la peau verdâtre, il perd un peu ses cheveux. Son âge, selon lui, il serait né il y a des milliers de lunes, mais en fait il n'en sait rien. En tous cas il vit dans la région de Belpom depuis vraiment très très longtemps. Il vit principalement entre les rochers en forme de dragons, mais fait aussi ses siestes de géants bien calé, entre les collines dorées.»