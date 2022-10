Les histoires du monde de Courvole

Tom qui a pour mission de trouver de jolies feuilles pour décorer la table de la fête de l'automne est parti à l'aventure dans la forêt de Belpom. Mais en suivant la rivière Tumulta, il va faire une fantastique découverte.



«Dans la région de Belpom, au village d'à côté, la fête de l'automne est en train de s'organiser. Alors tout le monde y met du sien. On installe de grandes tablées des jeux, et certains cuisinent des repas de saison à base de pommes, de noix et de raisins. Tom quant à lui est chargé d'aller chercher de jolies feuilles rouges dans la forêt afin de les mettre sur les tables pour décorer. Une fois dans la forêt, il longe la Rivière Tumulta, où il voit une très feuille feuille d'érable très grande et toute rouge. Tom essaye de l'attraper, mais il est emporté par le courant.»



Cette histoire est un véritable voyage fantastique et mystérieux au cœur de la forêt de Belpom mais aussi une invitation à réfléchir sur l'envie de posséder des objets et peut être même de se demander qui possède qui. N'est-ce pas mystérieux?

Une histoire écrite et réalisée par Aurélien Guillot