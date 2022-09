Les histoires du monde de Courvole

«Dans le bureau de poste de Courvole, Cornélius, le plus vieux facteur depuis toujours, roupille tranquillement dans son fauteuil afin de réaliser une bonne sieste préventive. Le problème, c'est qu’il a complètement oublié de distribuer une lettre sur laquelle il est marqué en très gros et en très rouge "urgent" qui est adressée à Max le robot. Bon ben du coup, il faut vraiment que l’on arrive à le réveiller! Je vais essayer de le secouer un peu. Cornélius! Réveille toi! Il y a une lettre urgente! Non, il n'entend rien. Allez, aidez moi un petit peu aussi. On va essayer ensemble de le réveiller. Cornélius! Réveille toi! Il est vraiment sourd comme trois pots celui là. Seule solution, il faut faire trembler le sol en activant le tuyau spécial . Le problème, c'est qu'il ne se déclenche que quand une lettre arrive et on sait pas du tout quand la prochaine va arriver.»

Scénario et réalisation: Aurélien Guillot

Voix: Aurélien Guillot et Juju