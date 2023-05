Les histoires du monde de Courvole

Cette histoire est pleine de secrets et je te raconte tout!

«L'histoire s'ouvre sur la place principale du village d'à côte. Une journée de marché classique dans le monde de Courvole. J'ai beaucoup aimé détailler les différents articles décrire les stands et l'ambiance des gens qui discutent. Une ambiance de village ou les gens sont contents de se voir. Et se parlent de tous et de rien. L'histoire vient à peine de commencer et déjà si tu fais bien attention tu peux te rendre compte qu'il y a plusieurs liens avec d'autres histoires. C'est le principe du monde de Courvole. Tout est relié d'une façon ou d'une autre. Tiens p ar exemple: les fraises dodues qui viennent tout droit du jardin du vieux marcel c'est un clin d'œil à la toute première histoire de Courvole qui s'appelait les Aventures du Petit Escargot.»

Les autres histoires citées dans l'émission:

Le petit escargot et le jardin merveilleux

Le petit escargot tombe amoureux

Le grimoire perdu du Père Noël