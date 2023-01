Les histoires du monde de Courvole

Dans cette émission qui s'écoute après l'histoire, je te dévoile les mystères de la porte des neige! Et en bonus, je te fais écouter un extrait coupé en montage qui va te faire comprendre pourquoi Hugo se cache le nez avec son manteau.



«Cette histoire est née d'une discussion entre Julien, mon beau-fils, et moi. Alors que j'avais l'idée de la porte des neiges et de la quête que Hugo devait mener, Julien lui a donné cette tournure que l'on pourrait qualifier de post-apocalyptique. Ça veut dire quoi? Et bien c'est une histoire qui se passe avec qu'une catastrophe ai eu lieu. Julien a 9ans et demi, son imaginaire est riche et il y de très bonnes idées de scénario. Du coup, j'ai gardé une grande partie de ce qu'il avait imaginé, mais j'ai quand même dû en mettre de côté pour plus tard, sinon l'histoire aurait durée plus d'une heure, et là je suis pas sûre que t'aurais tenu jusqu'à la fin. Je te prépare donc une suite imaginée par Juju et moi bientôt. Dans cette histoire, Hugo doit remplir la mission d'aller ramasser des châtaignes givrées pour sa maman.»