Les histoires du monde de Courvole

Une dompteuse de géants venue de l'autre bout du monde est bien décidée à dresser Neil, le géant tellement grand pour l'enfermer dans un cirque nomade. Est-ce que Neil va se laisser faire? Une histoire en deux parties.

«Bienvenue dans le monde de Courvole. Aujourd'hui je vais te raconter l'histoire de la dompteuse de géant. Mais, qu'est ce que j'entends là? On dirait quelqu'un qui ronfle. C'est le matin dans la région de Belpom. Neil, le géant tellement grand se réveille doucement. Il dormait tellement bien calé entre deux collines. Il se redresse, les yeux pas encore bien ouverts. Il lève les bras vers le ciel et contracte tous ses muscles pour s'étirer. Il se lève et sans même regarder ce qu'il fait cherche un gros nuage blanc dans le ciel et le presse comme une éponge. Tout le haut du nuage se met à couler et Neil peut commencer à prendre sa douche.»

Scénario et réalisation: Aurélien Guillot

Voix: Aurélien Guillot et Emilie Bulteau

Illustration: Lisa Guisquier