Pendant que le FBI tentait d'en apprendre le plus possible des suspects principaux de l'attentat à la bombe du World Trade Center, Salameh et Ayyad mettaient tous leurs efforts à préparer leur défense.

«Leur amitié était fondée sur leur haine commune d'Israël et sur leur volonté d'obliger les Etats-unis à cesser tout appui au gouvernement israélien.»

Le 26 février 1993, le parking de la tour numéro 1 du World Trade Center est le théâtre d'une explosion dévastatrice. Une femme blessée, prisonnière des décombres appelle la police. Arrivés sur place, les agents comprennent vite qu'ils font face à une véritable scène de film catastrophe.

Les dossiers du FBI est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire FBI Files, produite par New Dominion Pictures.

