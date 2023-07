Le corps abîmé d'une jeune femme est retrouvé sur le bord d'une autoroute. Les détectives du coin et le FBI enquêtent pour trouver le meurtrier de cette inconnue.

«Le corps semblait avoir été jeté d'un camion sur l'accotement enneigé.»

En Pennsylvanie, on retrouve le corps d'une jeune fille dans la neige au bord d'une autoroute. Elle a subi des tortures qu'aucun être humain ne devrait subir. Comment s’est-elle retrouvée dans une petite ville où personne ne la connaît ? C’est seulement en découvrant son identité que le FBI pourra retrouver son tueur.

Les dossiers du FBI est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lisa Feit. Il a été réalisé par Jeff Fine.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk

