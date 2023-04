Un véritable jeu du chat et de la souris s'enclenche avec les policiers. Des experts en balistique se penchent sur le dossier pour trouver le coupable et enfin mettre fin à ses crimes sordides.

Le sud de l'État de l'Ohio est l'endroit rêvé pour les amateurs de sports en plein air. Mais la quiétude de cette région est ébranlée en 1989 lorsqu'un tireur tue un homme sans mobile apparent. Il s'agit du premier meurtre inexplicable d'une longue série. Tout ce que l'on sait, c'est qu'un forcené semble faire une chasse à l'homme le long des routes rurales de l'Ohio.

Les dossiers du FBI est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Tim Baney. Il a été réalisé par Joseph Wiecha.

Bonne écoute !

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk

