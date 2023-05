«Selon les statistiques, un enfant enlevé par un étranger est généralement mort dans les 3 heures qui suivent. La probabilité que Melissa soit encore en vie après autant de temps est pratiquement nulle..»

1989 en Virginie, les résidents d'un immeuble se réunissent pour célébrer Noel. Pour Melissa Brannen, 5 ans, cette fête est très importante. Puis, tout à coup l'enfant disparait. D'importantes recherches sont immédiatement organisées. Le service de police ainsi que la population locale mettent leurs efforts en commun pour la retrouver avant qu'il ne soit trop tard.

Les dossiers du FBI est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lori Nelson. Il a été réalisé par Jeffrey Fine.

Bonne écoute !

