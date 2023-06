«En seulement 3 semaines, il avait enlevé 4 femmes et tué 3 d'entre elles.»

Le soleil et les plages du sud de la Floride sont un véritable aimant. Notamment pour les femmes qui viennent dans l'espoir de devenir mannequins. En février 1984, les rêves de gloire de plusieurs d'entre elles se transforment en véritable cauchemars. C'est le début d'une série de meurtres brutaux qui seront perpétrés partout aux Etats-Unis.

Les dossiers du FBI est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Tim Baney et Michael Martin. Il a été réalisé par Joseph Wiecha.

Bonne écoute !

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk

