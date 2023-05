Les experts se succèdent sur les lieux du crime pour en apprendre plus sur le tueur. Le but ? Trouver des indices tangibles mais également des indices sur le profil psychologique du criminel.

«Pour la première fois le témoignage d'un expert en études comportementales du FBI avait été accepté dans un procès.»

C'était un dimanche comme tous les autres pour Cheryl et Paul Chapman, du moins jusqu'à ce que le téléphone vienne briser le silence paisible de cette matinée. La sœur de Cheryl ne s'est pas présentée au travail. Alors, après plusieurs tentatives pour la joindre par téléphone, le couple décide de la rejoindre chez elle pour vérifier que rien d'anormal n'est arrivé.

Les dossiers du FBI est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Karen Gilmour. Il a été réalisé par Stuart Taylor.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk

