«On pouvait prouver sa présence dans un lieu chaque fois qu'on crime avait été commis. Jack Unterwager était soit l'homme le plus malchanceux du monde de s'être ainsi trouvé à ces endroits, soit le meilleur suspect possible.»

L'une après l'autre, des prostituées meurent en Europe centrale. Les autorités autrichiennes croient que ces meurtres sont tous l'oeuvre d'un seul homme. Ils n'ont malheureusement pas assez d'expérience en matière de tueur en série et demandent l'aide d'un expert du FBI pour dresser un profil psychologique. Ce dernier découvre que le même tueur a déjà fait des ravages aux Etats-Unis. Le nombre de ses victimes ne cessera d'augmenter que lorsque le FBI l'aura arrêté.

Les dossiers du FBI est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Michael Martin et il a été réalisé par Clington High.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk

