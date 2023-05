Un homme appelle la police pour signaler que sa fille de 17 ans avait été kidnappée et violée.

«Je crois qu'il aimait voir souffrir, il aimait la torture et le contrôle qu'il exerçait sur ses victimes.»

En Floride, le 13 mai 1984, c’est la fête des mères. Il fait un temps magnifique. Après avoir passé du temps avec leur mère, deux garçons décident de fabriquer des parachutes avec des sacs poubelle. Leur attention est bientôt éveillée par une odeur nauséabonde. Ils ignorent qu'ils s'apprêtent à faire une découverte qu'ils n'oublieront jamais.

Les dossiers du FBI est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lisa Feit. Il a été réalisé par Joseph Wiecha.

Bonne écoute !

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.