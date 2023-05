Pendant 30 ans, Vincent Gigante a erré dans les rues de New York vêtu d'une vieille robe de chambre et se tenant à lui-même des discours sans fin. Pourtant, les agents du FBI étaient convaincus qu'il était le chef de la famille Genovese, l'une des plus puissantes de la mafia new-yorkaise. Gigante faisait-il semblant d'être fou pour cacher sa véritable identité ?

Les dossiers du FBI est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Karen Gilmour et Howard Swartz. Il a été réalisé par Stuart Taylor.

Bonne écoute !

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.