Le couple en cavale aura parcouru plus de 2 000 km aux Etats-Unis et laissé beaucoup de cadavres derrière lui avant d'être arrêté.

«C'est même devenu un tueur, il aimait tuer, c'était quelque chose qu'il appréciait. Il cherchait toutes les occasions pour recommencer.»

Deux tueurs en série rodent dans le Midwest américain et s'attaquent autant à des adultes qu'à des enfants. Les agents n'ont malheureusement pas d'autres choix que de suivre la piste de cadavres qu'ils laissent derrière eux. À mesure que la série de meurtres s'allonge, la pression publique s'intensifie.

Les dossiers du FBI est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Daphna Rubin et Howard Swartz. Il a été réalisé par Stuart Taylor.

Bonne écoute !

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.