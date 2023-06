«Il se sentait obliger de compenser ses faiblesses en commetant des actes violents.»

À l'été 1985, une ville paisible des Etats-Unis est secouée par la terreur lorsque des jeunes filles disparaissent devant chez elles. Mais tueur en série sadique ne s'arrête pas là. Il appelle les familles pour les narguer et leur donner espoir pour disparaître. Tant que les détectives n'auront pas trouver le moyen de l'arrêter, ce prédateur continuera à tuer.

Les dossiers du FBI est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Daphna Rubin et Howard Swartz. Il a été réalisé par Stuart Taylor.

Bonne écoute !

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.