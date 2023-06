«Cela prend toujours un certain temps, pour créer une relation de confiance et communiquer avec un individu comme lui.»

Biloxi, au Mississippi, est une petite ville d’apparence paisible du sud des Etats-Unis mais où la corruption fait rage. En 1987, deux notables sont retrouvés morts chez eux, le tueur semble être un professionnel et les pistes n’aboutissent nulle part. Le FBI doit faire la lumière sur le complot qui a conduit à leur assassinat.

Les dossiers du FBI est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Jan Sommer et Howard swartz. Il a été réalisé par Susan Mann.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk

