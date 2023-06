«C'était presque le Robin des Bois de son quartier. Mais quand il vous aimait pas c'en était fini de vous.»

La mafia new yorkaise est une puissante organisation criminelle. Pour obtenir richesse et pouvoir, les membres forcent la main des directeurs d'entreprises et sont prêts à tuer quiconque se met en travers de leur route. John Gotti était l'un des plus dangereux membres de cette mafia, il désirait avoir la main mise sur New York. Le FBI se devait de l'arrêter.

Les dossiers du FBI est un podcast co-produit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire FBI Files, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Karen Gilmour et Howard Swartz. Il a été réalisé par David Haycox.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale : Sarah Koskievic, Mandy Lebourg et Astrid Verdun

Montage : Victor Benhamou

Visuel : Initial Studio

Avec la voix d'Olivier Sitruk

